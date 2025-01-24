Galatasaray hakkında ''yasa dışı bahse'' teşvikten verilen takipsizlik kararı kaldırıldı

Galatasaray Spor Kulübü hakkında, "yasadışı bahse teşvik" suçundan verilen takipsizlik kararı, Süper Toto Spor Lig teşkilatının itirazı sonrasında kaldırıldı.

Galatasaray Spor Kulübü hakkında, ‘yasadışı bahse teşvik’ suçundan yürütülen ve takipsizlik kararı verilen soruşturmaya ilişkin Süper Toto Süper Lig Teşkilatı itirazda bulundu

. İtirazı değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Spor Kulübü hakkında verilen takipsizlik’ kararının kaldırılmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Spor Kulübü hakkında, ‘yasadışı bahse teşvik’ suçundan soruşturma başlatılmış, yürütülen soruşturma çerçevesinde, Galatasaray hakkında bu suçtan takipsizlik kararı verilmişti.

Yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Süper Toto Süper Lig Teşkilatı, Galatasaray hakkında verilen ‘takipsizlik’ kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Galatasaray Spor Kulübü hakkında verilen ‘takipsizlik’ kararını, ‘yeni delil, iz, eser ve emarelerin varlığı nedeniyle kamu davası açması ağır ceza mahkemesi başkanının bu hususta karar vermesi gereğince soruşturmanın genişletilmesi’ gerekçesiyle kaldırılmasına karar verdi.

Galatasaray'dan açıklama geldi

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, kulüp hakkında, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan verilen takipsizlik kararının kaldırılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Öztürk, bahse konu anlaşmanın Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) alınan izinle yapıldığını belirterek, "Söz konusu haber sitesi sponsorluğuna ilişkin bu anlaşma, TFF'den aldığımız izinle yaptığımız bir sponsorluk anlaşması. Bu anlaşmadan kulübümüz herhangi bir menfaat sağlamamış. Sulh Ceza Hakimliği bu sponsorluğa dair verilen takipsizlik kararına ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü ve Spor Toto Genel Müdürlüğünün itirazlarını değerlendirmiş, Fenerbahçe'nin itirazının reddine, Spor Toto'nun itirazının kısmen kabulüne karar vermiştir. Bu kapsamda savcılık soruşturması devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kulüp genel sekreteri Eray Yazgan'ın isminin dosyada kulübü temsilen geçtiğini aktaran Öztürk, "Herkes şunu bilsin, Galatasaray bundan önce de yanlış işlerin içinde olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Eray Yazgan'ın isminin geçmesi kulübü temsilen genel sekreter sıfatıyla ifade vermesinden ötürü. Konuyla ilişkiliymiş gibi gösterilmesi tümüyle abes." şeklinde görüş belirtti.