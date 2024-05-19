Galatasaray ile Fenerbahçeli futbolcular birbirine girdi
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Galatasaray ile Fenerbahçeli futbolcular derbinin başlamasına dakikalar kala birbirine girdi.
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tribünlerine tişörtündeki Fenerbahçe logosunu göstermesi üzerine Kerem Aktürkoğlu ile kavga etti.
Bu kavgaya daha sonra iki takım futbolcularının tamamı dahil oldu. Abdülkerim Bardakcı, Mert Hakan Yandaş'ın üstüne yürüdü. İki takımın idarecileri araya girdi.
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