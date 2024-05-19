  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Derbi öncesi futbolcular birbirine girdi

Galatasaray ile Fenerbahçeli futbolcular birbirine girdi

Galatasaray ile Fenerbahçeli futbolcular birbirine girdi
Güncelleme:

Galatasaray ile Fenerbahçeli futbolcular derbinin başlamasına dakikalar kala birbirine girdi.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tribünlerine tişörtündeki Fenerbahçe logosunu göstermesi üzerine Kerem Aktürkoğlu ile kavga etti.

Bu kavgaya daha sonra iki takım futbolcularının tamamı dahil oldu. Abdülkerim Bardakcı, Mert Hakan Yandaş'ın üstüne yürüdü. İki takımın idarecileri araya girdi.

Etiketler Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
19 Mayıs'a damga vuran görüntü 19 Mayıs'a damga vuran görüntü Meteoroloji'den yeni uyarı: Bahar yağmurları geri dönüyor Meteoroloji'den yeni uyarı: Bahar yağmurları geri dönüyor Hemşirenin sır ölümü... Son görüntüleri ortaya çıktı Hemşirenin sır ölümü... Son görüntüleri ortaya çıktı Prof. Dr. Naci Görür ''Deprem üretme zamanı gelmiş'' dediği 3 ili açıkladı Prof. Dr. Naci Görür ''Deprem üretme zamanı gelmiş'' dediği 3 ili açıkladı Jandarmanın ihbara gittiği bağ evinde patlama: Yaralılar var Jandarmanın ihbara gittiği bağ evinde patlama: Yaralılar var Antalya'da kritik atama: EKDAĞ'da Ahmet Aydın dönemi başladı Antalya'da kritik atama: EKDAĞ'da Ahmet Aydın dönemi başladı Seyyar satıcıdan zabıta keserli saldırı Seyyar satıcıdan zabıta keserli saldırı İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı Günün en ilginç haberi: Kavgayı ayırmak için ezan okudu Günün en ilginç haberi: Kavgayı ayırmak için ezan okudu Ellerin kırılsın... Kreşte kan donduran şiddet kamerada Ellerin kırılsın... Kreşte kan donduran şiddet kamerada