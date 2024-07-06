Galatasaray ile tamam mı, devam mı ? Icardi kararını verdi...

Galatasaray formasıyla çıktığı 47 maçta 32 gol ve 12 asist kaydeden Galatasaray'ın Arjantinli Gol Kralı Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği belli oldu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, Arjantinli santrforun Galatasaray'daki geleceğini açıkladı.

Galatasaray'da son iki sezon gelen şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden biri olan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin son dönemde adı pek çok takımla anılıyordu. Bugün İtalyan basınında Icardi'nin geleceği hakkında çarpıcı bir iddia yer aldı.

Fantamaster'da yer alan habere göre; Icardi gelecek sezon kesin olarak Galatasaray'da kalıyor. Ayrıca Como kendini, Fabregas'ın fikirlerine uygun ve her şeyden önce mali açıdan sürdürülebilir profillere odaklayacak.

Son iki sezondur gelen şampiyonlukların en büyük paydaşlarından biri olan Arjantinli golcü, sarı-kırmızılı taraftarların da sevgilisi haline geldi. Erden Timur'un Galatasaray'daki görevinden ayrılmasının ardından, Instagram hesabında Galatasaray'a ait her şeyi kaldırarak takımdan ayrılacağına dair söylentileri alevlendiren Mauro Icardi'nin adı bir süredir, Como ile anılıyordu.

ICARDI'NİN GALATASARAY PERFORMANSI

Mauro Icardi, geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 47 maça çıktı. Arjantinli santrfor, 32 gol ve 12 asist kaydederek 44 gole direkt katkıda bulundu.