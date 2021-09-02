  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Galatasaray istiyordu, Beşiktaş devrede

Galatasaray istiyordu, Beşiktaş devrede

Galatasaray istiyordu, Beşiktaş devrede

Beşiktaş, Arsenal forması giyen Muhammed Elneny için girişimlere başladı. Siyah Beyazlılar, İngiliz ekibine resmi teklifini iletti.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın da transferi için uğraş verdiği Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny için Beşiktaş'ın da devreye girdiği öğrenildi.

İngiliz kulübüne resmi teklifini ileten Beşiktaş, transferin bugün tamamlaması halinde 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu UEFA listesine ekleyecek.

Geçtiğimiz günlerde TRT Spor’a konuk olan Teknik direktör Sergen Yalçın’da Elneny sorusu üzerine, “Elneny’i kim istemez” açıklamasını yapmıştı.

2019-2020 sezonu Beşiktaş forması giyen Mısırlı oyuncu, geçen sezon Arsenal’da görev yaptığı 41 maçta 3 gol attı.

 

 

Etiketler Beşiktaş Galatasaray Elneny beşiktaş galatasaray transfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Korkunç cinayet! Çiftin cesetleri böyle bulundu...
AK Partili vekil, 12 bin TL'lik ayakkabısı tepki çekince bakın ne yaptı
Emekli maaşını arttıracak 7 madde
Bir anket daha! Mansur Yavaş ayrıntısı şaşırtmadı
Hıncal Uluç: ''TRT 81 milyonu eşek yerine koydu!''
A Haber bildiğiniz gibi: İmamoğlu'nu eleştireyim derken rezil oldular
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un son hali
TikTok'çu gençler İstanbul'u birbirine kattı
Can Ataklı'dan tartışma çıkaracak sözler
Mübariz Mansimov: ''Gülen'in yanına Mehmet Ağar ile birlikte gittik''