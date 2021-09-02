Galatasaray istiyordu, Beşiktaş devrede

Beşiktaş, Arsenal forması giyen Muhammed Elneny için girişimlere başladı. Siyah Beyazlılar, İngiliz ekibine resmi teklifini iletti.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın da transferi için uğraş verdiği Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny için Beşiktaş'ın da devreye girdiği öğrenildi.

İngiliz kulübüne resmi teklifini ileten Beşiktaş, transferin bugün tamamlaması halinde 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu UEFA listesine ekleyecek.

Geçtiğimiz günlerde TRT Spor’a konuk olan Teknik direktör Sergen Yalçın’da Elneny sorusu üzerine, “Elneny’i kim istemez” açıklamasını yapmıştı.

2019-2020 sezonu Beşiktaş forması giyen Mısırlı oyuncu, geçen sezon Arsenal’da görev yaptığı 41 maçta 3 gol attı.