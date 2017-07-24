Galatasaray Jaume Costa'yı bitiriyor

İspanyol sol bek ile 2.2 milyon Euro’ya el sıkışan yönetim, Villarreal ile de pürüzleri çözdü. Bu hafta içinde 4 yıllık imzanın atılacağı belirtiliyor.

Lionel Carole'un Östersunds önündeki kötü performansının ardından sol bek transferi için düğmeye basan Galatasaray hedefe ulaşmak üzere... Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Igor Tudor'un da alınması için onay verdiği Jaume Costa'yı bitirmeye çok yaklaştı.

TEKLİF ÇOK CAZİP GELDİ

29 yaşındaki İspanyol sol bekle 2.2 milyon Euro garanti ücret karşılığında el sıkışan yönetim, Villarreal'i de ikna etmeyi başardı. İspanya'nın en önemli spor gazetelerinden MARCA, Galatasaray'ın 5 milyon Euro'luk teklifiyle işi bitirdiğini yazdı. Villarreal'in 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Jaume Costa'yı bırakmayı düşünmemesine rağmen gelen teklifi çok cazip bulduğu ve 'evet' yanıtını verdiği belirtildi.

GEÇEN SEZON 31 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray yönetiminin şu anda hem futbolcu hem de İspanyol kulübü ile ufak detayları görüştüğü ve bu hafta içinde 4 yıllık resmi imzanın atılacağı belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon La Liga'da Villarreal formasıyla 31 maça çıkan Jaume Costa 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 2010 yılında Cadiz'den Villlareal'e tranfer olan yıldız futbolcu bugüne kadar Sarı-Mavili formayla 178 maçta görev yaptı. Çabukluğu ve çalışkanlığı ile dikkatleri üzerine çeken Costa hücuma da sürekli destek veren bir oyuncu.

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