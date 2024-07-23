Galatasaray Kaan Ayhan için kararını verdi

Galatasaray, 3 Ağustos'taki Beşiktaş maçına sağ bek transferini yetiştiremezse Süper Kupa maçında o bölgede Kaan Ayhan'a görev verileceği iddia edildi.

Galatasaray'da transferlerin gecikmesi taraftarın tepkisine neden oldu.

Sarı-kırmızılılar, son olarak Guela Doue transferini rafa kaldırırken sağ bek transferi için yeniden çalışmalar hız kazandı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sağ bek transferinin 3 Ağustos'ta Beşiktaş ile oynanacak maça yetişmemesi durumunda planını yaptı. Başarılı teknik adam, sağ bek transferi yetişmezse Süper Kupa maçında sağ bekte Kaan Ayhan'a forma verecek.

Kaan Ayhan, Galatasaray'da geçen sezon da sezonu sağ bekte tamamlamıştı.

Sabah Gazetesi