Galatasaray - Kasımpaşa CANLI: 3-0

65'GOOLLL!! Galatasaray Garry Rodrigues ile skoru 3-0 yapıyor. Ceza sahası yayından Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Garry Rodrigues ceza sahası içi sol çaprazdan ayak içi şık bir plase ile topu köşeden ağlarla buluşturuyor.

59'Kasımpaşa ilk oyuncu değişiklğini yapıyor. Samuel Eduok oyundan çıkarken, oyuna giren isim Özgür Çek oluyor.

58'Golün asistini yapan isim Badou Ndiaye.

58'GOOOLLL!! Galatasaray Garry Rodrigues ile 2 farklı öne geçiyor. Badou Ndiaye'nin ara pasında bir anda kaeciyle karşı karşıya kalan Garry Rodrigues ayak içi düzgün bir vuruş ile topu ağlara gönderiyor. Galatasaray 2 - 0 Kasımpaşa

55'GOOLLL!! Galatasaray Eren Derdiyok ile 1-0 öne geçiyor. Garry Rodrigues'in serbest vuruşunda Strahil Popov'dan seken top Eren Derdiyok'un önünde kalıyor.Eren Derdiyok topu kontrol edip vuruşunu yapıyor ve top ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçiriyor.

54'Pozisyon sonrası sert itirazları nedeniyle Garry Rodrigues hakem Bülent Yıldırım tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

53'Taç çizgisi yakınlarında Emre Akbaba'ya kayarak sert müdahale yapan İlhan Depe sarı kart görüyor.

50'Sağ kanattan Martin Linnes'in ortasına iyi yükselen Eren Derdiyok'un kafa vuruşu az farkla dışarı gidiyor.

49'Kasımpaşa gole çok yaklaşıyor. Sağ kanattan atağa çıkan İlhan Depe'nin ortasında topu karşılayan Serdar Aziz'in ters vuruşu kaleye yöneliyor. Fernando Muslera hızlı bir reflekse topu kornere çelmeyi başarıyor.

47'Kasımpaşa Mbaye Diagne ile gole çok yaklaşıyor. Sağ taraftan Strahil Popov'un ortasında uygun durumda bulunan Mbaye Diagne vole vurmak isterken topu ıska geçiyor ve top yine tekrar önünde kalıyor. Önünde kalan topta Mbaye Diagne'nin şutunda top Ozan Kabak'a çarpıp kornere gidiyor.

46'İkinci yarı Kasımpaşa'nın vuruşuyla başlıyor.

45'Hakem Bülent Yıldırım ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor.

45'Karşılaşmanın ilk yarısına eklenecek süre 2 dakika.

44'Kasımpaşa Syam Ben Youssef ile gole çok yaklaşıyor. Kaleye uzak yerde taç çizgisine yakın yerde Trezeguet'nin ortasında altıpasta yükselen Syam Ben Youssef kalesinden çıkan Fernando Muslera'nın üzerinden kafa vuruşunu yapıyor ama top az farkla dışarı gidiyor.

40'Emre Akbaba'ın sol kanattan kullandığı kornerde öndireğe ortalıyor ve Loret Sadiku topa müdahalesinden sonra oluşan karambolde top yeniden Emre Akbaba'nın önünde kalıyor. Emre Akbaba'nın ceza sahasına ortasında Kasımpaşa avunması topu uzaklaştırıyor.

35'Sağ kanattan Martin Linnes'in ara pasına defansın arkasına hareketlenen Emre Akbaba ofsayta yakalanıyor.

33'Sağ kanattan Samuel Eduok'un ortasını Serdar Aziz müdahale ediyor ve top bir anda Trezeguet'nin önünde kalıyor. Trezeguet topu göğsüyle yumuşatıp topa cılız bir vuruş yapıyor ve Galatasaray savunması topu uzaklaştırıyor.

30'Hızlı atağa çıkan Yuto Nagatomo'yu formasından çekerek durduran Samuel Eduok'u hakem Bülent Yıldırım sarı kart ile cezalandırıyor.

27'Sağ kanattan Strahil Popov'un ön direğe ortasına yükselen David Pavelka kafa vuruşunu yapıyor fakat top kalenin üstünden az farkla dışarı gidiyor.

27'Ceza sahası yayında Garry Rodrigues topun dibine girip Sinan Gümüş'e havadan ara pası atıyor. Sinan Gümüş havadan gelen topa ayağının ucuyla dokunmayı başarıyor fakat etkisiz giden topu kaleci Ramazan Köse kontrol etmeyi başarıyor.

24'Sol kanattan topla ilerleyen Garry Rodrigues ara pasıyla topu Sinan Gümüş'e aktarıyor. Ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş şut açısını bulduğu anda plase bir vuruş yapıyor fakat top az farkla dışarıya gidiyor.

21'Sağ taraftan kullanılan kornerde Trezeguet ön direğe Mbaye Diagne doğru ortalıyor fakat Serdar Aziz topu uzaklaştırıyor. Pozisyonda Mbaye Diagne'nin Serdar Aziz'e faul yaptığı gerekçesiyle oyun duruyor.

19'Sol çaprazdan Ryan Donk'un pasında topla buluşan Eren Derdiyok topu yükseltip rövaşata vuruşunu yapıyor fakat topun yavaş gitmesi sebebiyle kaleci Ramazan Köse topu kontrol etmekte zorlanmıyor.

15'Kaleye uzak noktadan kullanılan serbest vuruşta Trezeguet'nin ceza sahasına ortasında topu Galatasaray savunması karşılıyor ve topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

10'Sol kanattan bindrme yapan Olivier Veigneau sol çaprazdan arka direkteki Mbaye Diagne'ye doğru orta yapıyor fakat top iyi yükselen Yuto Nagatomo kafayla uzaklaştırnmayı başarıyor.

6'Orta sahada topla ilerleyen Sinan Gümüş topu Garry Rodrigues'e aktarıyor. Ceza sahası yayında topla buluşan Garry Rodrigues topu sol ayağıyla topu kontrol edip sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor fakat top farklı bir biçide auta gidiyor.

5'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Emre Akbaba'ın ortasını Kasımpaşa defansı uzaklaştırıyor.

2'Sol kanattan topla ilerleyen Garry Rodrigues altıpas'a doğru yerden orta yapıyor fakat top kaleci Ramazan Köse'de kalıyor.

1'Hakem Bülent Yıldırım'ın düdüğüyle karşılaşmaya Galatasaray başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, 5. haftanın açılış maçında bugün lider Kasımpaşa’yı konuk ediyor…

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak maçı Bülent Yıldırım yönetiyor.

İLK 11’LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Emre, Sinan, Rodrigues, Eren

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Sadiku, İlhan, Pavelka, Eduok, Trezeguet, Diagne