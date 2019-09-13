Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izle (beIN Sport ve alternatif kanallar)

Galatasaray bu akşam evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Her ne kadar takımda kart cezalarının sayısı, Fatih Terim’in cezası nedeniyle maçı tribünden takip edecek olması taraftarları endişelendirse de Falcao’yu sahada görecek olmak da bir o kadar heyecanlandırıyor. Peki Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı izleme yolu nedir? İşte beIN Sport ve alternatif kanallar ile ilgili detaylar...

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI YAYIN (ALTERNATİF KANALLAR)

20.30’da başlayacak ve Ali Palabıyık tarafından yönetilecek Galatasaray Kasımpaşa maçını Türkiye’de canlı izlemek için beINSports üyeliğine sahip olmanız gerekiyor. Maçın Türkiye’deki TV yayını beIN Sports 1 kanalından, internet yani online yayını ise beIN Connect üzerinden verilecek. Alternatif olarak maçı Mynet’in dakika dakika canlı anlatımı ile de takip edebilirsiniz.

GALATASARAY KASIMPAŞA CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ (20.30)

Alternatif Kanallar:

Türkiye dışındaki taraftarlar ise bulundukları ülkede maçın yayın sahip kanaldan izleyebilirler.

Bosna Hersek = SportKlub 3 Serbia

Brunei = beIN Sports Connect, beIN Sports Connect Malaysia

Kamboçya= beIN Sports Connect

Kanada = beIN SPORTS CONNECT Canada

Hırvatistan = Sportklub 3 Croatia

Hong Kong = beIN Sports 1 Hong Kong, beIN Sports Connect Hong Kong, Now Player

Macaristan = Sport 2

Laos = beIN Sports Connect

Makedonya = SportKlub 3 Serbia

Malezya = beIN Sports Malaysia, beIN Sports Connect Malaysia

Karadağ = SportKlub 3 Serbia

Yeni Zelanda = beIN Sports Connect New Zealand

Portekiz = Sport TV2, Sport TV LIVE

Sırbistan = SportKlub 3 Serbia

Singapur = beIN Sports Connect Singapore, beIN Sports Malaysia

Slovenya = Sportklub 3 Slovenia

Tayland = beIN Sports Connect

ABD = Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN FORM VE PUAN DURUMU

Galatasaray karşılaşma öncesinde 4 puan ve –1 averajla ligin 4. sırasında yer alırken Kasımpaşa 1 puan ve –4 averajla 16. Sırada bulunuyor.

Galatasaray son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik bir performans gösterirken Kasımpaşa 1 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik yaşadı.

İstatistikler:

Galatasaray ve Kasımpaşa arasında oynanan 30 Süper Lig maçında sarı kırmızılılar 19 galibiyet elde etti (6B 5M).

Galatasaray ve Kasımpaşa'nın geçen sezon ligde oynadığı iki maç da Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Sarı kırmızılılar Eylül 2009-Ağustos 2012 arasındaki beş maçlık seriden bu yana, Süper Lig'de rakibi karşısında art arda üç galibiyet elde edemedi.

Kasımpaşa'yı ağırladığı son altı lig maçında rakibine iki kez yenilen Galatasaray (4G), bundan önceki dokuz iç saha karşılaşmasında sadece bir mağlubiyet almıştı (5G 3B).

Süper Lig'de evinde 37 maçtır kaybetmeyen Galatasaray (31G 6B), bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini, hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini yaşıyor. Galatasaray'ı seyircisi önünde mağlup etmeyi başaran son Süper Lig takımı Kasımpaşa'ydı (Mayıs 2017'de 1-3).

Süper Lig'de 10 maçtır kazanamayan Kasımpaşa (3B 7M), bu alanda ligin devam eden en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Lacivert beyazlılar en son Mayıs-Kasım 2010 arasında bundan daha uzun bir kazanamama serisi yaşadı (12 maç).

Deplasmanda oynadığı son 12 Süper Lig maçının sadece birini kazanan (2B 9M) ve son beş maçını kaybeden Kasımpaşa, en son ligden düştüğü 1963/64 sezonunda dış sahada bundan daha uzun yenilgi serisi yaşadı (7 maç).

Bu sezon Süper Lig'de gol atamayan Göztepe'nin ardından en az golü kaydeden üç ekipten biri olan Kasımpaşa (2, Gençlerbirliği ve Ankaragücü ile birlikte), aynı zamanda Göztepe'nin ardından gole çevirme oranı en düşük takım (%6).

Süper Lig'de sezonun ilk üç haftasında pas isabet yüzdesi en yüksek takım Galatasaray (%87,3).

Ligde forma giydiği son iki maçta iki gol atan Ryan Babel, Süper Lig kariyerindeki ikinci üç maçlık serisini tamamlamak için sahaya çıkacak. Hollandalı yıldız geçen sene Eylül ayında Beşiktaş formasıyla art arda üç maçta gol kaydetmişti.

Kasımpaşa'nın 11 Ağustos 2018'den bu yana Süper Lig deplasmanlarında attığı 22 golün tamamı yabancı oyunculardan gelirken; lacivert beyazlı formayla dış sahada rakip fileleri havalandıran son Türk oyuncu Tarkan Serbest (vs Rizespor).

