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Galatasaray, Konya'da 2-1 kazandı

Galatasaray, Konya'da 2-1 kazandı
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Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başındaki 100. maçına çıkarken, sarı-kırmızılılar bu zaferle sezonun ilk iki haftasını galibiyetle tamamlamış oldu.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray Konyaspor deplasmanında zor da olsa kazandı. 

Lige 3 puanlı başlangıç yapan sarı kırmızılılar Young Boys maçı öncesi moral bulmak ve galibiyet serisi başlatmak için çıktığı Konyaspor deplasmanında 2-1 galip geldi. 

İLK KEZ 2'DE 2 YAPTI

100. maçına çıkarak 'dalya' diyen Okan Buruk yönetiminde ilk kez lig başlangıcını arka arkaya 2 maçını da kazanarak yapan Cimbom puanını 6 yaptı. 

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelenin 41. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile öne geçen Galatasaray'a Konyaspor devre biterken 45'te Oğulcan ile cevap verdi.

Soyunma odasına 1-1 beraberlikle giren Galatasaray ikinci yarıda dakikalar 59'u gösterirken Barış Alper Yılmaz ile yeniden öne geçti. 

76. dakikada Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ceza sahası içinde aldığı pası ağlara yolladı ve durumu 3-1'e getirdi ancak yapılan VAR incelemesinde gol öncesi faul olduğu tespit edildi.

Etiketler Galatasaray Konyaspor konyaspor Galatasaray Galatasaray-Konyaspor
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