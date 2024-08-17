Galatasaray, Konya'da 2-1 kazandı

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başındaki 100. maçına çıkarken, sarı-kırmızılılar bu zaferle sezonun ilk iki haftasını galibiyetle tamamlamış oldu.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray Konyaspor deplasmanında zor da olsa kazandı. Lige 3 puanlı başlangıç yapan sarı kırmızılılar Young Boys maçı öncesi moral bulmak ve galibiyet serisi başlatmak için çıktığı Konyaspor deplasmanında 2-1 galip geldi. İLK KEZ 2'DE 2 YAPTI 100. maçına çıkarak 'dalya' diyen Okan Buruk yönetiminde ilk kez lig başlangıcını arka arkaya 2 maçını da kazanarak yapan Cimbom puanını 6 yaptı. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelenin 41. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile öne geçen Galatasaray'a Konyaspor devre biterken 45'te Oğulcan ile cevap verdi. Soyunma odasına 1-1 beraberlikle giren Galatasaray ikinci yarıda dakikalar 59'u gösterirken Barış Alper Yılmaz ile yeniden öne geçti. 76. dakikada Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ceza sahası içinde aldığı pası ağlara yolladı ve durumu 3-1'e getirdi ancak yapılan VAR incelemesinde gol öncesi faul olduğu tespit edildi.