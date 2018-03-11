Galatasaray - Konyaspor: 2-1

Spor Toto Süper Lig’de 25. haftanın kritik karşılaşmasında Galatasaray, Atiker Konyaspor’u konuk etti. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan müsabaka Galatasaray’ın 2-1’lik galibiyeti ile sonuçlandı. Galatasaray puanını 53’e yükseltirken Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’in üç puan önünde liderliğini sürdürdü. Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan Atiker Konyaspor ise 21 puanda kaldı ve Gençlerbirliği ile Antalyaspor’un yenildiği haftada rakiplerine yaklaşma fırsatını tepti.

Maç adeta golle başlarken 2’de Konyaspor’un sağ taç çizgisi önünden kazandığı serbest vuruşta Volkan ortaladı, savunmanın dokunamadığı topu kale alanı içinde Moke kafayla tamamladı: 0-1. Skoru belirleyen golü ise 69’da Gomis kaydetti. Feghouli’nin pasıyla sağdan ceza alanına giren Sinan Gümüş’ün ortasına ön direkte iyi bir kafa vuruşu yapan Gomis, kaleci Serkan’ın müdahalesine rağmen topu ağlara yolladı: 1-1.

86’da Nagatomo’nun sol kanattan ortasına penaltı noktasının gerisinden gelişine voleyi vuran Sinan Gümüş, nefis bir gole imza attı ve geri dönüşü tamamladı: 2-1.

DERBİ ÖNCESİ MARIANO ŞOKU

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesinde kritik bir galibiyet elde ederken Mariano, sarı kart görerek derbide cezalı duruma düştü. Kart sınırındaki diğer isimlerden Feghouli oyunda kaldığı 85 dakikada kart görmedi, Fernando ise karşılaşmada görev almadı.

Malatyaspor - Fenerbahçe: 0-2