Galatasaray - Konyaspor / Maç öncesi

Spor Toto Süper Lig’de 25. haftanın kritik karşılaşmasında Galatasaray, Atiker Konyaspor’u konuk ediyor.

Topladığı 50 puanla ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi mücadelesi öncesinde seyircisi önünde üç puana uzanarak 50’şer puanlı Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile puan farkını açmak istiyor. Kümede kalma mücadelesi veren ve Mehmet Özdilek’le yollarını ayırdıktan sonra Sergen Yalçın’ı göreve getiren Konyaspor ise yeni hocasıyla ilk maçında puan veya puanlar elde edip Gençlerbirliği ve Antalyaspor’un yenildiği haftada rakiplerine yaklaşmanın peşinde.

İŞTE İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Garry Rodrigues, Belhanda, Gomis

ATİKER KONYASPOR: (Muhtemel) Serkan, Skubic, Moke, Selim, Ferhat, Ömer, Bourabia, Jonsson, Milosevic, Eto’o, Jahovic