Galatasaray Malatya'da ağır yaralı !

Spor Toto Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor’a konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak Fenerbahçe derbisi öncesi ağır bir darbe almış oldu.

Bursaspor ile oynanan 9. hafta mücadelesinin ilk yarısında yaşanan 3 sakatlık sonrası Yeni Malatyaspor deplasmanı da Galatasaray için talihsiz başladı. Temposuz ve golsüz geçen ilk 15 dakikanın ardından mücadelede dakikalar 29’u gösterirken Galatasaray’da Belhanda sakatlanarak oyundan çıktı.

Yaşanan bu sakatlığın ardından Galatasaray’da Belhanda’nın yerini Ahmet Çalık alırken mücadelede dakikalar 36’yı gösterirken Boutaib’in tek pasıyla ceza sahasında topla buluşan Donald’ın plasesi ağlarla buluştu ve ev sahibi Yeni Malatyaspor Galatasaray karşısında skoru 1-0’a getirdi.

Galatasaray Belhanda’nın sakatlığı ve kalesinde gördüğü golün şokunu henüz atlatmamışken ilk yarının son dakikalarında Brezilyalı yıldızı Mariano sarı kart görerek Spor Toto Süper Lig’i 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

İlk yarı ev sahibi Yeni Malatyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlanırken karşılaşmanın 52. dakikasında Mariano’nun sağ kanattan yaptığı ortasını Donk indirdi, ardından Rodrigues’in uzak direğe plase vuruşu auta gitti.

Karşılaşmada dakikalar 63’ü gösterirken Ozan Kabak’ın Adem Büyük’e yaptığı hareket sonrası ev sahibi ekip Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına Adem Büyük geçti ve 66. dakikada skoru 2-0’a getiren isim oldu.

Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmayınca Yeni Malatyaspor sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray, Malatya deplasmanında Fenerbahçe derbisi öncesi hem puan hem de Belhanda ve Mariano’yu kaybetmiş oldu.

2-0 Yeni Malatya’nın üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından Galatasaray 19’da kalırken, Yeni Malatyaspor puanını 15’e yükseltti. Sarı kırmızılı ekip ligde gelecek hafta sahasında Fenerbahçe’yi ağarlayacak.