Galatasaray - Malatyaspor: 2-0

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti. Galatasaray’ın golleri 30. saniyede Belhanda ve 12. dakikada Gomis’ten geldi. İki golün de asistini yapan Rodrigues, performansı ile göz doldurdu. Son haftaya en yakın rakibinin üç puan önünde lider girmeyi garantileyen Galatasaray, bu galibiyetle, Göztepe maçı öncesi şampiyonluk yolunda dev bir adım atmış oldu. Galatasaray, İzmir’de bir puan alması halinde şampiyon olma şansı yakaladı.

Bu sezon iç sahada sadece Fenerbahçe ile berabere kalan, 16 maçın 15’ini kazanan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçında da mutlak üç puan parolası ile çıktı. Tribünleri tamamen dolduran taraftarının da desteğini arkasına alan Galatasaray, karşılaşmaya adeta fırtına gibi başladı. Belhanda ile henüz 30. saniyede öne geçen Galatasaray, 12. dakikada Gomis ile farkı ikiye çıkardı. İki farklı öne geçtikten sonra tempoyu düşüren Galatasaray, hızlı hücumlarla pozisyon bulmaya çalıştı.

Rakibine fazla pozisyon şansı tanımayan, ani ataklarla etkili olan Galatasaray, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Maçın ilk 12 dakikasında bulduğu iki golle galibiyete uzanan Galatasaray, ligde son haftaya lider olarak girmeyi garantiledi.

En yakın rakibinin üç puan önünde yer alan Galatasaray, İzmir’de Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada bir puan alırsa 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak.