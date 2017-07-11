Galatasaray Mariano için Sevilla ile anlaştı !

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, savunma hattındaki problemleri çözmek adına önemli bir adım attı. Sarı-kımızılılar daha önce prensip anlaşmasına vardığı Mariano’nun kulübü Sevilla ile de anlaşma sağladı.

Galatasaray’ın 31 yaşındaki oyuncu için Sevilla’ya 4.4 milyon Euro bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Üç yıllık sözleşmeye imza atacak olan oyuncu ise yıllık 2.2 milyon Euro kazanacak.

Geçen sezon Sevilla forması altında 38'i ilk 11'de olmak üzere 42 resmi maçta görev alan Mariano, 4 asist kaydetti. Sürati hücumcu özellikleriyle ön plana çıkan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu 2011'de Fluminense'den Bordeaux'ya transfer olarak Avrupa kariyerine başlamış ve 2015-2016 sezonunda yolunu tuttuğu Sevilla'da bir kez UEFA Avrupa Ligi zaferi elde etmişti.

Oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.