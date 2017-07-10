Galatasaray, Mariano’yla anlaşmaya vardı

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, Sevilla’nın sağ beki Mariano’yla anlaşma sağladı.

Transfer çalışmaları çerçevesinde bir süredir Galatasaray’ın kadroya katmak istediği Brezilyalı sağ bek Mariano ile el sıkışıldı. 31 yaşındaki oyuncuyla yıllık 2,2 milyon Euro’dan 3 seneleğine anlaşıldığı bilgisi Hürriyet’in haberinde yer alırken bonservis için Sevilla’yla pazarlıklar devam ediyor.

Galatasaray’ın Sevilla’ya 4 milyon Euro’luk bir teklif yaptığı ve pazarlıklardan sonra kısa süre içinde Sevilla’yla anlaşılması bekleniyor. Geçen sezon Sevilla forması altında 38’i ilk 11’de olmak üzere 42 resmi maçta görev alan Mariano, 4 asist kaydetti.

Sürati hücumcu özellikleriyle ön plana çıkan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu 2011’de Fluminense’den Bordeaux’ya transfer olarak Avrupa kariyerine başlamış ve 2015-2016 sezonunda yolunu tuttuğu Sevilla’da bir kez UEFA Avrupa Ligi zaferi elde etmişti.