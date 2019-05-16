Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.
Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINA AYDINUS
Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maçı ise Fırat Aydınus yönetecek.,
HAFTANIN MAÇ PROGRAMI VE GÖREV ALACAK HAKEMLER ŞÖYLE:
17 MAYIS CUMA
20:30 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor: KORAY GENÇERLER
18 MAYIS CUMARTESİ
19:00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: ARDA KARDEŞLER
19:00 Trabzonspor - Beşiktaş: FIRAT AYDINUS
19 MAYIS PAZAR
16:00 Akhisarspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU
16:00 Bursaspor - Göztepe: METE KALKAVAN
19:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: ZORBAY KÜÇÜK
19:00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: CÜNEYT ÇAKIR
20 MAYIS PAZARTESİ
20:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe: SUAT ARSLANBOĞA
20:00 MKE Ankaragücü- Demir Grup Sivasspor: HÜSEYİN GÖÇEK