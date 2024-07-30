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Galatasaray mı, Beşiktaş mı ? Süper Kupa'nın favorisi belli oldu

Galatasaray mı, Beşiktaş mı ? Süper Kupa'nın favorisi belli oldu
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Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının bahis oranları da dev derbinin favorisi de belli oldu.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın 3 Ağustos Cumartesi günü karşı karşıya geleceği Süper Kupa mücadelesinin oranları açıklandı. 

Derbinin oranları belli oldu

Bahis oranlarına göre Galatasaray'ın galibiyeti 1.80 olarak belirlenirken, beraberlik oranı 3.24 ve Beşiktaş'ın galibiyeti 3.08 olarak açıklandı. Ayrıca, maçın 2.5 gol alt oranı 1.82, 2.5 gol üst oranı ise 1.56 olarak belirlendi.

Maç biletleri satışta

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa müsabakasının biletleri, 30 Temmuz'da (Bugün) saat 09.00'da satışa çıkacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri, "www.passo.com.tr" adresinden ve "Passo Mobil Uygulama"dan satın alınabilecek.

Bilet fiyatları, kale arkaları 600 lira, doğu-batı tribünleri bin 200 lira olarak belirlendi.

Tribün dağılımı kura çekimi sonrası Galatasaraylı taraftarlar batı ve güney, Beşiktaşlı taraftarlar doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacak.

Etiketler Beşiktaş Galatasaray Galatasaray-Beşiktaş Beşiktaş Galatasaray derbi süper kupa oranlar bahis favori
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