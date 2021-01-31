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  5. 31 Ocak 2021 21:36

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi derken... İrfan Can Kahveci transferi bitti

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe aldı.

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi derken... İrfan Can Kahveci transferi bitti
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İddiaya göre Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi için Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Yıldız oyuncuyu Fenerbahçe 10 milyon Euro (88 milyon lira) karşılığında transfer ettiği belirtildi. Galatasaray ise buna karşılık Portekizli yıldız isim Gedson Fernandes’i Premier Lig’ten kiralık olarak 3.5 milyon Euro (31 milyon lira) karşılığında kadrosuna kattı.

Bir süredir düğüm haline gelen Kahveci transferi de böylelikle çözülmüş oldu.

 

irfan can kahveci
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