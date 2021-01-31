Galatasaray mı, Fenerbahçe mi derken... İrfan Can Kahveci transferi bitti

İddiaya göre Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi için Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Yıldız oyuncuyu Fenerbahçe 10 milyon Euro (88 milyon lira) karşılığında transfer ettiği belirtildi. Galatasaray ise buna karşılık Portekizli yıldız isim Gedson Fernandes’i Premier Lig’ten kiralık olarak 3.5 milyon Euro (31 milyon lira) karşılığında kadrosuna kattı.

Bir süredir düğüm haline gelen Kahveci transferi de böylelikle çözülmüş oldu.