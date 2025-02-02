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  5. Galatasaray, yıldız transferi resmen açıkladı

Galatasaray, Morata'yı açıkladı

Galatasaray, Morata'yı açıkladı
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Galatasaray, İtalyan ekibi Milan'da forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata'nın kiralık olarak transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Sezon sonuna kadar kiralandı

Galatasaray, İtalyan ekibi Milan'dan İspanyol golcü Alvaro Morata'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemindeki sessizliğini İspanyol yıldız Morata ile anlaşarak bozdu. Aslan, Milan'ın golcü oyuncusu Morata'yı sezon sonuna kadar kiraladı. 32 yaşındaki oyuncunun bugün sözleşme imzalaması bekleniyor.

1,5 yıllık kiralama olarak imzalanan sözleşmede zorunluluk maddesi bulunmuyor. Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, menajer George Gardi ve 32 yaşındaki golcü oyuncu birlikte poz verdi.

Morata bu sezon İtalyan ekibiyle 25 maçta forma giyerken, 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

DHA / İHA

Etiketler Galatasaray Galatasaray alvaro Morata morata sözleşme kiralık transfer
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