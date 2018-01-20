Galatasaray Ndiaye''nin yerine gelecek isim belli oldu

Sezonun ilk yarısındaki performansıyla transfer eleştirilerine nokta koyan ve son olarak verdiği röportajda ikinci yarıda Galatasaray taraftarının kendisini daha çok seveceğini söyleyen Badou Ndiaye için İngilizler yarışa girdi. Stoke City'nin transferi için 16 milyon Euro teklif ettiği Senegalli futbolcuya, Newcastle United da talip oldu. Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki orta sahaya karşılık teklifi artırıp 18 milyon Euro'ya kadar çıktıkları öğrenildi.

CİMBOM FİYAT İNDİRMİYOR

Sezon başında Osmanlıspor'dan 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ile aldıkları Ndiaye'nin değerinin 20 milyon Euro olduğunu bildiren Galatasaray yönetimi ise indirime yanaşmıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in de bırakmak istemediği tecrübeli futbolcu, Galatasaray'da 16 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

NDİAYE GİDERSE M'BİA GÖREVE

Galatasaray yönetimi, Badou Ndiaye'nin ayrılma ihtimaline karşılık kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, alternatif isimlerle dirsek teması kurmaya başladı. Listenin ilk sırasında bir dönem Trabzonspor forması giyen Stephane M'bia'nın bulunduğu gelen haberler arasında. 2015 yazında Trabzonspor'a imza atan, yarım sezon sonra ise Çin ekibi Hebei China Fortune'un yolunu tutan 31 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusunun Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor.