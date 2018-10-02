Galatasaray Niasse'nin işini bitirdi

Sezon başında forvet transferi yarım kalan Galatasaray atağa geçti. Sarı-kırmızılı ekip, uzun bir süredir ilgilendiği Oumar Niasse'yi Everton'dan resmen istedi. Afrika futbolunun nabzını tutan Galsenfoot'un haberine göre; Galatasaray 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Niasse'yi kiralamak için şimdiden teklifte bulundu. Haberde, sarı-kırmızılı takımda sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Bafetimbi Gomis'in yerinin doldurulamadığı belirtilirken, Oumar Niasse'nin devre arasında, milli takımdan arkadaşı Badou Ndiaye ile Galatasaray'da buluşabileceği yazıldı.

KADROYA GİREMİYOR

Niasse son iki maçta kadroya giremezken daha önceki maçlarda da 4 kez sonradan oyuna girdi ve hiç ilk 11'de başlayamadı. 8 milyon euro piyasa değeri bulunan 28 yaşındaki oyuncunun, bu sezon henüz gol veya asisti bulunmuyor.

(Fotomaç)



