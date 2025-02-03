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Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu
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Galatasaray, Atalanta'da forma giyen 25 yaşındaki İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo’nun zorunlu satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiralık olarak gittiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo’nun, Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. ile olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, 2024-2025 sezonu sonuna kadar şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla ACF Fiorentina S.r.l. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Bu anlaşmaya göre:

- ⁠ACF Fiorentina S.r.l., kulübümüze 2024-2025 sezonu kalan süresi için 3.200.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

- ⁠Futbolcunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyon bedeli 15.500.000 EUR’dur.

- ⁠Satın alma yükümlülüğünün gerçekleşmesi durumunda, ACF Fiorentina S.r.l. kulübü maksimum 2.000.000 EUR tutarında şarta bağlı ek bonus ödeyecektir.”

DHA

Etiketler Galatasaray Galatasaray Nicolo Zaniolo
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