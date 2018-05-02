Galatasaray o rekora göz dikti !

Galatasaray, iç sahada 2000'li yılların en iyi ikinci grafiğini yaşamaya aday. 2001-02 sezonunda evinde 17'de 17 yapan Aslan, bu tarihten sonraki en iyi iç saha performansını 2005-06 sezonunda 46 puanla yaşamıştı. Bu sezon bir maç eksiği ile yine 46 puanı bulan Galatasaray, evindeki son maçta Evkur Yeni Malatyaspor’u yenerse 49 puanla son 16 yılın en iyi dönemine ulaşacak. Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçildiğinden beri iç sahada 45 puanı (bu sezon dışında) dört kez geçti ve hepsinde ipi en önde göğüsledi. 1987-88 (49 puan), 1977-98 (47 puan), 2001-02 (51 puan) ve 2005-06 (46 puan) sezonlarında Galatasaray şampiyon oldu.

AKHİSAR MAÇINA HÜCUM

Öte yandan Telset Mobilya Akhisarspor’un bu sezon taşındığı Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu tarihi günlerden birini yaşamaya aday. On binlerce Galatasaray taraftarı, kalan fikstürdeki en zor maç olarak öne çıkan Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında takımlarının yanında olmak istiyor. 12.139 kişilik statta sarı-kırmızılı taraftarlara ayrılan bilet sayısı ise sadece 600. Pek çok Galatasaray taraftarı, Akhisarlı taraftarlara ait tribünlerden bilet almak için arayışta. Ayrıca Akhisar kombinelerine de hücum var. Yarın 13.00'te satışa çıkacak biletler, 75-130 TL arasında değişiyor.