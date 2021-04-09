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  5. Galatasaray öncesi Fatih Karagümrük'te koronavirüs şoku!

Galatasaray öncesi Fatih Karagümrük'te koronavirüs şoku!

Galatasaray maçı öncesi Fatih Karagümrük'te Fabio Borini ve Lucas Biglia’nın koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia’nın test sonuçları pozitif çıkmıştır.

Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir.

Etiketler Fatih Karagümrük SK fatih karagümrük korona koronavirüs
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