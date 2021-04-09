Galatasaray öncesi Fatih Karagümrük'te koronavirüs şoku!
Galatasaray maçı öncesi Fatih Karagümrük'te Fabio Borini ve Lucas Biglia’nın koronavirüse yakalandığı belirtildi.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia’nın test sonuçları pozitif çıkmıştır.
Futbolcularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evlerinde devam edilmektedir.
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