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  5. Galatasaray paylaşımlarını silmişti: Hakim Ziyech'ten Ajax açıklaması

Galatasaray paylaşımlarını silmişti: Hakim Ziyech'ten Ajax açıklaması

Galatasaray paylaşımlarını silmişti: Hakim Ziyech'ten Ajax açıklaması
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Instagram'da Galatasaray'a ilgili paylaşımlarını silen Hakim Ziyech, Ajax'a geri döneceği yönündeki söylentilere yanıt verdi.

Galatasaray'da son zamanlarda forma şansı bulamayan Hakim Ziyech için söylentiler çoğalmaya devam ediyor.

Son olarak Fransız basınından FootMercato, Faslı futbolcunun Ajax'a geri dönebileceğini iddia etmişti.

Hollanda basınından Voetbal International muhabirine konuşan Ziyech'in Amsterdam'a döneceği yönündeki söylentilere yanıt vererek herhangi bir temasta bulunulmadığını ve bu ihtimalin söz konusu olmadığını belirtti.

GALATASARAY FOTOĞRAFLARINI SİLMİŞTİ

31 yaşındaki oyuncu resmi Instagram profilindeki Galatasaray'a dair tüm paylaşımlarını silmişti. 

Ayrıca haberde sarı-kırmızılılarla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ziyech'in Hollanda ekibine dönüşünün Ajax'tan Bergwijn'ın ayrılması durumunda mümkün olabileceği de kaydedildi.

Etiketler Galatasaray Galatasaray hakim ziyech Ajax
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