Galatasaray paylaşımlarını silmişti: Hakim Ziyech'ten Ajax açıklaması
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Instagram'da Galatasaray'a ilgili paylaşımlarını silen Hakim Ziyech, Ajax'a geri döneceği yönündeki söylentilere yanıt verdi.
Galatasaray'da son zamanlarda forma şansı bulamayan Hakim Ziyech için söylentiler çoğalmaya devam ediyor.
Son olarak Fransız basınından FootMercato, Faslı futbolcunun Ajax'a geri dönebileceğini iddia etmişti.
Hollanda basınından Voetbal International muhabirine konuşan Ziyech'in Amsterdam'a döneceği yönündeki söylentilere yanıt vererek herhangi bir temasta bulunulmadığını ve bu ihtimalin söz konusu olmadığını belirtti.
GALATASARAY FOTOĞRAFLARINI SİLMİŞTİ
31 yaşındaki oyuncu resmi Instagram profilindeki Galatasaray'a dair tüm paylaşımlarını silmişti.
Ayrıca haberde sarı-kırmızılılarla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ziyech'in Hollanda ekibine dönüşünün Ajax'tan Bergwijn'ın ayrılması durumunda mümkün olabileceği de kaydedildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol