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Galatasaray peşindeydi, Fenerbahçe imzayı attırıyor

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Fenerbahçe, adı Galatasaray ile anılan Milan Skriniar'ı imza attırmak için İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe’de savunma hattı için takviyeler sürüyor. Dün gece geç saatlerde Diego Carlos’u İstanbul’a getiren sarı-lacivertliler, bir transfere daha imza attı. Adı geçtiğimiz dönemlerde sık sık Galatasaray ile anılan Slovakyalı stoper Milan Skriniar, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Milan Skriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor” ifadeleri kullanıldı. 

Slovak futbolcu Milan Skriniar'ın uçağı İstanbul'a iniş yaptı. Saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Skriniar, taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. 29 yaşındaki futbolcunun yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Fenerbahçe, adı Galatasaray ile anılan Milan Skriniar'ı imza attırmak için İstanbul'a getiriyor.

Mourinho ikna etti iddiası

İtalyan basınına göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Milan Skriniar'ı telefonla aradı. Görüntülü görüşmede Skriniar, Mourinho'nun araması sonrası Fenerbahçe için ikna oldu.

Skriniar, Paris Saint-Germain'in bu akşam Manchester City ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

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Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Milan Skriniar Galatasaray transfer
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