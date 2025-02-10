Galatasaray Przemyslaw Frankowski ile anlaştı

Galatasaray Fransız ekip Lens’in Polonyalı savunma oyuncusu Przemyslaw Frankowski ile anlaştı.

Galatasaray ile Lens arasındaki görüşmelerde de anlaşma sağlanarak imzalar atıldı. Kiralık ve satın alma opsiyonu ile anlaşılan 29 yaşındaki futbolcunun akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Sarı kırmızılı ekip ara transfer döneminde Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu, İspanyol forvet Alvaro Morata, Gabonlu orta saha Mario Lemina ve Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ile sözleşme imzalamıştı.

DHA