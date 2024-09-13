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  5. Galatasaray, Roland Sallai transferini resmen açıkladı: İşte maliyeti...

Galatasaray, Roland Sallai transferini resmen açıkladı: İşte maliyeti...

Galatasaray, Roland Sallai transferini resmen açıkladı: İşte maliyeti...
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Galatasaray, Roland Sallai'nin transferini açıkladı. Macar futbolcu için toplamda 6 milyon euro bonservis ödenecek.

Transferin son günlerinde kaosa sürüklenen Galatasaray, Nicola Zalewski'yi ikna edemedi.

Bunun üzerine Roland Sallai transferini tamamlayan sarı kırmızılılar Macar futbolcu için Freiburg'a 6 milyon euro ödeyeceklerini açıkladı.
Galatasaray, 6 milyon euroluk bonservisi 4 sezona yayılmış 4 taksitte ödeneceğini belirtti.

Sarı kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayan Sallai, yıllık 2.5 milyon euro kazanacak.

Etiketler Galatasaray Galatasaray Roland Roland Sallai Roland Sallai transferi
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