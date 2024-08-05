Galatasaray Sara'yı resmen açıkladı: Tarihe geçen transfer

Süper Lig ekibi Galatasaray, 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Gabriel Sara'yı renklerine bağladığını açıkladı. Sara transferi Galatasaray'ın tarihindeki en pahalı transfer olarak tarihe geçti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Sara'nın transferi için Norwich City'ye 9 taksit olarak toplamda 18 milyon Euro bonservis ücreti ödeneceği belirtildi.

Sara ile 5 yıllık anlaşma imzalandığını duyuran Galatasaray, Brezilyalı oyuncuya ise 2.75 milyon Euro sezonluk ücret ödeneceğini ifade etti.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

GALATASARAY TARİHİNE GEÇEN TRANSFER

18 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Sara, 17 milyon Euro karşılığında alınan Mario Jardel'i geçerek sarı-kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.