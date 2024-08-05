  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Galatasaray Sara'yı resmen açıkladı: Tarihe geçen transfer

Galatasaray Sara'yı resmen açıkladı: Tarihe geçen transfer

Galatasaray Sara'yı resmen açıkladı: Tarihe geçen transfer
Güncelleme:

Süper Lig ekibi Galatasaray, 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Gabriel Sara'yı renklerine bağladığını açıkladı. Sara transferi Galatasaray'ın tarihindeki en pahalı transfer olarak tarihe geçti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Sara'nın transferi için Norwich City'ye 9 taksit olarak toplamda 18 milyon Euro bonservis ücreti ödeneceği belirtildi.

Sara ile 5 yıllık anlaşma imzalandığını duyuran Galatasaray, Brezilyalı oyuncuya ise 2.75 milyon Euro sezonluk ücret ödeneceğini ifade etti.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. 

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

GALATASARAY TARİHİNE GEÇEN TRANSFER

18 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Sara, 17 milyon Euro karşılığında alınan Mario Jardel'i geçerek sarı-kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.

Etiketler Galatasaray gabriel sara Galatasaray en pahalı transfer sara
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeşilçam'ın ''Hüdaverdi''si yıllar sonra ortaya çıktı Yeşilçam'ın ''Hüdaverdi''si yıllar sonra ortaya çıktı Aerosmith veda turnesini iptal etti Aerosmith veda turnesini iptal etti Novak, Paris'te ilk defa olimpiyat şampiyonu oldu Novak, Paris'te ilk defa olimpiyat şampiyonu oldu Babadan öz kızına taciz iddiası infial yarattı ama... Babadan öz kızına taciz iddiası infial yarattı ama... TRT'deki canlı yayın skandalı böyle bitti: TRT Başak Koç ile yollarını ayırdı TRT'deki canlı yayın skandalı böyle bitti: TRT Başak Koç ile yollarını ayırdı Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu Marmara Denizi'nde deprem Marmara Denizi'nde deprem CHP'de olağanüstü kurultaya gidiyor CHP'de olağanüstü kurultaya gidiyor İranlı komutan MOSSAD ajanı çıktı İranlı komutan MOSSAD ajanı çıktı Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı
Paris 2024'te skandal: Sporcu yarışmadan çekildi Paris 2024'te skandal: Sporcu yarışmadan çekildi 3 çocuk öldürülmüştü... Göçmenlerin otelini ateşe verdiler 3 çocuk öldürülmüştü... Göçmenlerin otelini ateşe verdiler Zelenskiy ''başardık'' diyerek duyurdu: F-16'lar Ukrayna'da Zelenskiy ''başardık'' diyerek duyurdu: F-16'lar Ukrayna'da Instagram'a erişim yasağı devam ederken META'dan sürpriz hamle Instagram'a erişim yasağı devam ederken META'dan sürpriz hamle Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı Yeni haftanın hava durumu belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu Milli yüzücü Kuzey Tunçelli olimpiyatlarda rekor kırdı Milli yüzücü Kuzey Tunçelli olimpiyatlarda rekor kırdı Türkiye'nin kadın demir yumruğu finalde Türkiye'nin kadın demir yumruğu finalde