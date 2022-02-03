Galatasaray, Semih Kaya ile anlaştı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Semih Kaya, Galatasaray'la anlaştı.

TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Semih Kaya ile yarım sezonluğuna anlaştı.

Galatasaray altyapısında yetişen Semih Kaya, 201111-2017 yılları arasında sarı kırmızılı formayı giydi. 2017’de Çekya takımlarından Slavia Prag’a transfer olan Kaya, Ocak 2019’da kiralık olarak Galatasaray’a geldi. Kaya, 2020 sezonu başında bedelsiz olarak Yeni Malatyaspor’a transfer oldu.

30 yaşındaki stoper, Yeni Malatyaspor formasıyla 53'ü 11'de başlamak üzere 56 maçta forma giydi.