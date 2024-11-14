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Galatasaray, sezonu kapatan Icardi'nin alternatifini İtalya'da buldu

Galatasaray, sezonu kapatan Icardi'nin alternatifini İtalya'da buldu
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Galatasaray'ın Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan golcüsü Mauro Icardi'nin yerine Osimhen'in yanına getirmeyi planladığı isim belli oldu.

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde üst üste kazanmaya devam eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Mauro Icardi'nin Tottenham'a karşı oynanan mücadelede sağ diz ön çapraz bağını kopararak sezonu kapatmasının ardından sezon ortası transfer hamlelerini öne çekti.

Icardi'nin sakatlığı sonrasında Galatasaray, Milan'ın 26 yaşındaki yıldızı Luka Jovic'i mercek altına aldı.

Galatasaray'ın Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan golcüsü Mauro Icardi'nin yerine Osimhen'in yanına getirmeyi planladığı isim belli oldu.

Bu sezon İtalyan deviyle forma şansı bulmakta zorlanan Sırp golcü Jovic'in Milan ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.

Galatasaray'ın yıldız golcüyü sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralaması bekleniyor.

Kariyerinde Benfica, Frankfurt, Real Madrid gibi büyük kulüplerin formasını terleten Luka Jovic bu sezon Milan'da sadece 3 maçta 78 dakika sahada kalabildi.

Yıldız oyuncu kariyeri boyunca 227 karşılaşmada 60 gol 22 asistlik performans ortaya koydu.

Etiketler Galatasaray Mauro Icardi Galatasaray Luka Jovic transfer "ara transfer" sezon ortası transferi
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