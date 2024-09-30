Galatasaray sponsorluk anlaşmasını feshetti

Galatasaray Kulübü, SDN BHD olan sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Galatasaray, SDN BHD ile yaptığı 14 milyon dolarlık sözleşmenin feshedildiğini açıkladı. Sarı kırmızılılar, sözleşme feshini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Global Solutions SDN BHD olan sözleşme, TFF tarafından verilen iznin iptal edildiğinin 26.09.2024 tarihli yazı ile bildirilmesi üzerine feshedilmiştir."