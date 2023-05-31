Galatasaray taraftarı, Belçika polisine üçlü çektirdi
Belçika'da, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara dökülen taraftarlar polise üçlü çektirdi.
Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
4 yıl aradan sonra şampiyon olan Galatasaray taraftarı yurtdışında kutlamalara devam etti.
Beçika'nın Anvers şehrinde kutlamalara devam eden sarı kırmızılı taraftarlar Belçika polisine üçlü çektirdi.
Kutlama sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Kameraya yansıyan o anlar sosyal medyada gündem oldu.
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