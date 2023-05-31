  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Galatasaray taraftarı, Belçika polisine üçlü çektirdi

Galatasaray taraftarı, Belçika polisine üçlü çektirdi

Güncelleme:

Belçika'da, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara dökülen taraftarlar polise üçlü çektirdi.

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

4 yıl aradan sonra şampiyon olan Galatasaray taraftarı yurtdışında kutlamalara devam etti. 

Beçika'nın Anvers şehrinde kutlamalara devam eden sarı kırmızılı taraftarlar Belçika polisine üçlü çektirdi. 

Kutlama sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Kameraya yansıyan o anlar sosyal medyada gündem oldu. 

Etiketler Galatasaray galatasaray taraftar belçika polis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zam bekleyen memur, emekli, asgari ücretliye kötü haber
Markette kilosu 50 liraydı... Karpuzun fiyatı düştü
AK Parti açıkladı: Türkiye Anayasa değişikliği için referanduma gidiyor!
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarına büyük zam
İhracatçıların Erdoğan'dan talep ettikleri dolar kuru ortaya çıktı
Erdoğan aslan dedesi oldu... 4 minik aslan yavrusu kameralar karşısında
Otomobiliyle kutlama yapanların arasına daldı
Cumhuriyet Köyü'nün ilginç hikayesi! Herkesin soyadı ''S'' harfiyle başlıyor
Canlı yayında yeni kabineyi isim isim saydı
Reuters duyurdu: İşte kabinedeki yeri kesin olan 3 bakan