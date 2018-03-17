CANLI MAÇ FENERBAHÇE - GALATASARAY / DERBİ NEFES KESİYOR !
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  5. 17 Mart 2018 18:38

Galatasaray taraftarlarına kötü sürpriz !

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray taraftarının yer alacağı tribünün önüne devasa bir hoparlör sistemi kurdu.

Galatasaray taraftarlarına kötü sürpriz !
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kala sarı-lacivertli yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Fenerbahçe yönetimi yaklaşık 2500 Galatasaray taraftarının yer alacağı tribünün önüne dev hoparlör sistemi kurdurdu.

Galatasaray taraftarları stadyuma girer girmez hoparlörden Fenerbahçe marşları çalınmaya başladı.

Taraftarlar önlem aldı!

Haberi önceden alan Galatasaraylı taraftarlar ise önlemlerini aldı. Kadıköy'de maçı izleyecek bazı taraftarlar yanlarında kulak tıkacı götürdü.  Bazı taraftarlar sosyal medyadan isyan ederek, hoparlörden gelen sesin sağır edecek düzeyde olduğunu iddia etti. 

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