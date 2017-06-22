Galatasaray Tete için Ajax'a Sneijder'i önerdi

Galatasaraylı idarecilerin, Ajax’tan transfer etmek istedikleri 21 yaşındaki sağ bek Kenny Tete için istenen 4,5 milyon Euro’luk bonservis bedeline karşılık Hollanda kulübüne eski yıldızları Wesley Sneijder’ı vermeyi planladıkları ortaya çıktı.

Kulüpten sızan bilgilere göre, bir süredir 21 yaşındaki sağ bek Tete için girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör İgor Tudor’un takımda istemediği Sneijder için takas formülünü gündemine aldı.





Habertürk'ün haberine göre, bir taşla iki kuş vurma planları yapan yönetimin, bir yıl daha mukavelesi bulunan ve kendisine talip olan Çin kulüplerine de gitmek istemeyen Sneijder’ı, futbola altyapısında başladığı eski kulübü Ajax’a teklif edip Tete’yi talep etmeyi düşündüğü öğrenildi. Böylece Sneijder’ın 5 milyon Euro’luk ücretinden kurtulacak olan yönetim, Ajax’ın 4.5 Milyon Euro istediği Tete’yi de bonservissiz olarak renklerine katacak.

Bu şekilde Sneijder’ın gelecek sezon bedelsiz gitmesinin de önüne geçilecek. 33 yaşındaki Sneijder’ın da bu teklife olumlu yaklaşacağına inanan Sarı-Kırmızılılar, öncelikle Ajax’ın bu öneriyi kabul ederek yıldız oyuncuyla anlaşmasını bekleyecek. Plan işlerse, Sneijder, Hollanda’ya dönecek, Tete de Galatasaray forması giyecek.