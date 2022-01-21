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Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu

Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu

Süper Lig'de lider Trabzonspor ile kötü günlerden geçen ve üst sıralara tırmanmak isteyen Galatasaray, pazar günü 19.00'da Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev maçın hakemi ise belli oldu.

Süper Lig'in 23. haftası Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki kritik mücadeleye sahne olacak. Artık galibiyet serisine başlayarak alt sıralardan kurtulmak isteyen sarı-kırmızılılar, son iki haftadır 3 puana hasret kalan bordo-mavilileri Nef Stadı'nda ağırlayacak. TFF, zorlu mücadelede düdük çalacak hakemi açıkladı.

DEV MAÇIN HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN OLDU

TFF, Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Galatasaray'ın Trabzonspor'la karşılaşacağı kritik mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

İşte Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler:

22 Ocak Cumartesi

13.30: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (Zorbay Küçük)

16.00: Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe (Alper Ulusoy)

16.00: Adana Demirspor - VavaCars Fatih Karagümrük (Suat Arslanboğa)

19.00: Medipol Başakşehir - Göstepe (Arda Kardeşler)

23 Ocak Pazar

13.30: Kasımpaya - Yukatel Kayserispor (Halil Umut Meler)

13.30: Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor (Sarper Barış Saka)

16.00: Altay - İttifak Holding Konyaspor (Abdulkadir Bitigen)

16.00: GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor (Mert Güzenge)

16.00: Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK (Yasin Kol)

19.00: Galatasaray - Trabzonspor (Atilla Karaoğlan)

Etiketler galatasaray hakem
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