Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'te bu hafta Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan 16. hafta maçında VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev alacak.

Süper Lig lideri Galatasaray, 16. haftada bu akşam (16 Aralık Pazartesi) Trabzonspor'u ağırlayacak. Saat 21:00'de başlayacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev alacak. Müsabakanın AVAR hakemi ise Deniz Caner Özaral oldu.