Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray-Trabzonspor maçında Kadir Sağlam'ın düdük çalacağını duyurdu.
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu. 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Ligin 16. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
13 Aralık Cuma:
20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor: Cihan Aydın
20.00 Kasımpaşa-İkas Eyüpspor: Halil Umut Meler
14 Aralık Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu
19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Emre Kargın
15 Aralık Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün
16 Aralık Pazartesi:
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
21.00 Galatasaray-Trabzonspor: Kadir Sağlam
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