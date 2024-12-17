Galatasaray transfer bombasını patlatıyor: Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi
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Galatasaray, Roma'da forma giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Dybala için 10 milyon euro maaş ödenecek.
Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası ara transfer dönemi için harekete geçti.
Icardi'nin yokluğunda rota bir başka Arjantinli yıldıza çevrildi. Sarı kırmızılılar Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Sports Digitale'in haberine göre; Paulo Dybala'nın temsilcisi Carlos Novel, Galatasaray ile görüşmek için Türkiye'ye geldi.
Yıldız futbolcunun menajeri Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi İstanbul'a gelerek görüşmeler yaptı ve derbiyi izledi.
skysport'un aktardığına göre ise; Dybala için 10 milyon euro maaş ödenecek.
31 yaşındaki Arjantinli yıldız kariyerine ülkesinin Instituto takımında başlamış ardından Palermo, Juventus ve Roma'da forma giymişti.
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