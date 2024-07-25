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Galatasaray transferi açıkladı

Galatasaray transferi açıkladı
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Elias Jelert'in transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giyen Elias Jelert ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şöyle: 

"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Danimarkalı futbolcu, Kopenhag'da 21'i UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere toplamda 97 resmi maça çıktı.

Etiketler Galatasaray Galatasaray kopenhag Elias Jelert
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