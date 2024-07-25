Galatasaray transferi açıkladı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Elias Jelert'in transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giyen Elias Jelert ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/srYYN09zmI— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 25, 2024
Danimarkalı futbolcu, Kopenhag'da 21'i UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere toplamda 97 resmi maça çıktı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol