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Galatasaray ve Beşiktaş yıldız oyuncu için karşı karşıya

Galatasaray ve Beşiktaş yıldız oyuncu için karşı karşıya
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Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Galatasaray bu sefer de 26 yaşındaki Monakolu oyuncu Olivier Boscagli için karşı karşıya...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Beşiktaş, yine karşı karşıya geldi.

Hollanda basınından Eindhovens Dagblad'da yer alan habere göre; Galatasaray ve Beşiktaş, PSV forması giyen Olivier Boscagli'yi kadrosuna katmak istiyor.

Sol stoper ve sol bek oynayabilen 26 yaşındaki oyuncu için iki kulübün girişimde bulundu belirtildi.

Haberde Galatasaray ve Beşiktaş'ın dışında Avrupa'nın üst düzey takımlarından da başarılı stopere ilgisinin olduğu yazıldı.

PSV'nin en tecrübeli oyuncularından biri olarak gösterilen Boscagli'nin bu sezon takımdan ayrılmasının beklendiği vurgulandı.

Piyasa değeri 27 milyon Euro olarak gösterilen 26 yaşındaki savunmacının PSV'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Hollanda ekibinde toplamda 163 maça çıkan Olivier Boscagli, 10 gol ve 8 asist yaptı.

Etiketler Beşiktaş Galatasaray Olivier Boscagli Beşiktaş Galatasaray transfer
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