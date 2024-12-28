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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sponsorluk bedellerini açıklandı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sponsorluk bedellerini açıklandı
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Galatasaray ve Fenerbahçe sponsorluk bedellerini KAP'a açıkladı. Sarı kırmızılılarda Rams, sarı lacivertlilerde ise Ülker şirketi ilk sırada yer alıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe sponsorluk isim ve bedellerini KAP'a açıkladı. Galatasaray'da Listede Rams şirketi 245 Milyon TL ile ilk sırada yer alırken Fenerbahçe'de Ülker şirketi 90 milyon dolar ile birinci sırada yerini aldı.

Bazı sponsorlar ve gelirler şu şekilde:

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