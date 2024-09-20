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Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
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Galatasaray ve Trabzonspor çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray ve Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi - Resim : 1

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası disiplin sevklerini açıkladı. PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hukuk Müşavirliği’nce 20.09.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1 - Galatasaray Kulübü’nün 17.09.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2 - Trabzonspor Kulübü’nün 19.09.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3 - Kayserispor Kulübü antrenörü Burak Yılmaz'ın 19.09.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 20.09.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

İHA

Etiketler Galatasaray Trabzonspor Galatasaray tranzonspor PFDK PFDK Galatasaray PFDK Trabzonspor
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