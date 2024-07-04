Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı

Galatasaray'ın yeni sezon formaları resmen açıklandı.

2024/2025 sezonunda Alman firma Puma ile anlaşan sarı-kırmızılı kulüp, formalarını görücüye çıkardı.

Yeni sezonda 3 farklı forma kullanacağı açıklanırken fiyatları da belli oldu.

Formalar 2999 Tl'den satışa çıkarken taraftara özel versiyonları için de 1499 TL'lik fiyat belirlendi.

Galatasaray'ın forma tanıtımı için hazırladığı özel video şu şekilde:

Ateşten doğdu bu efsane… Hadi, göğsünü gere gere #AsaletinleKükre 🟡🔴



2024/25 Galatasaray İç Saha, Deplasman ve Alternatif formaları şimdi satışta.



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