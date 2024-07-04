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Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı

Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon formalarını tanıttı.

Galatasaray'ın yeni sezon formaları resmen açıklandı.

2024/2025 sezonunda Alman firma Puma ile anlaşan sarı-kırmızılı kulüp, formalarını görücüye çıkardı.

FİYATLARI BELLİ OLDU

Yeni sezonda 3 farklı forma kullanacağı açıklanırken fiyatları da belli oldu.

Formalar 2999 Tl'den satışa çıkarken taraftara özel versiyonları için de 1499 TL'lik fiyat belirlendi.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon formalarını tanıttı.

Galatasaray'ın forma tanıtımı için hazırladığı özel video şu şekilde:

 

Etiketler Galatasaray Galatasaray yeni sezon forma süper lig
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