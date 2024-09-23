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Galatasaray yenilgisi sonrası Başkan Ali Koç'a taraftar isyanı

Galatasaray yenilgisi sonrası Başkan Ali Koç'a taraftar isyanı
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Süper Lig’in 6’ıncı haftasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarların birçoğu Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Süper Lig’in 6’ıncı haftasında Galatasaray’a 3-1’lik skorla mağlup olan Fenerbahçe’de taraftarlar Başkan Ali Koç’u istifaya davet etti. Sosyal medya istifa paylaşımlarıyla yıkıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe’yi Livakovic’in kendi kalesine, Mertens ve Gabriel Sara’nın attığı gollerle mağlup etti. Fenerbahçe’nin tek golü ise penaltıdan Edin Dzeko’dan geldi. BU mağlubiyet Fenerbahçe taraftarını çılgına çevirdi.

Fenerbahçe’nin 32 maçlık yenilmezlik serisi acı bir şekilde sona ererken, Galatasaray ile puan farkı da 5’e çıktı. Fenerbahçe 13 puanda kaldı.

Maçın kaybedilmesinin ardından, taraftarlar sosyal medyada #alikocistifa hashtag’ine yüklendi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hedefe oturtulurken, istifa talebiyle 100 binden fazla tweet atıldı.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe ali koç Ali Koç istifa Ali koç taraftar tepkisi
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