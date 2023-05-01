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  5. Galatasaray yıldız futbolcunun sözleşmesi 1 yıl uzadı

Galatasaray yıldız futbolcunun sözleşmesi 1 yıl uzadı

Galatasaray yıldız futbolcunun sözleşmesi 1 yıl uzadı
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Galatasaray, bu sezon 25 lig maçına ilk 11’de çıkan Dries Mertens’in sözleşmesi 1 yıl uzattı.

Galatasaray’ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dries Mertens ise 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sözleşmesindeki opsiyonunun devreye girmesi için 25 maça ilk 11’de çıkması gereken futbolcu, Beşiktaş maçına ilk 11’de çıkarak bu sayıya ulaştı.

OPSİYON DEVREYE GİRDİ

 Böylece yıldız futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi.

GELECEK SEZON GALATASARAY FORMASI GİYECEK

Böylelikle 35 yaşındaki orta saha gelecek sezon da Galatasaray forması giyecek

Transfermarkt’a göre değeri 3.3 milyon Euro olan Belçikalı futbolcu, bu sezon çıktığı 28 maçta 7 gol attı, 4 asist yaptı.

Etiketler galatasaray yıldız transfer
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