Galatasaray yöneticisi Celal Açar istifa etti

Galatasaray’ın yeni seçilen yönetiminde Celal Açar flaş bir kararla ayrılma kararı aldı.

Celal Açar, istifasını Pazartesi günü Galatasaray kulübüne resmen ileteceğini belirtti.

Seçim öncesinde 2.başkanlık görevine gelmesi beklenen camianın önemli ismi Celal Açar’ın anlaşmazlıklar üzerine Mustafa Cengiz yönetiminde görev almadığı iddia edildi.

Celal Açar kimdir?

79 yaşındaki Celal Açar. Galatasaray'ın 4024 numaralı üyesi. 1939 İstanbul doğumlu. 1960 yılında Galatasaray Lisesi mezunu. Matbaa malzemeleri ithalatı ve satış ile ilgileniyor. Kulübün derneğinde 23 sene sicil kurulu başkanlığı, 2 sene disiplin kurulu başkanlığı, Galatasaraylılar derneğinde 5 yıl yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik görevlerinde bulundu. Fransızca ve İngilizce bilen Açar, evli ve iki çocuk babası.