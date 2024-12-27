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Galatasaray'a 1.7 milyar TL'lik dev gelir

Galatasaray'a 1.7 milyar TL'lik dev gelir
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SPK, Galatasaray'ın sermaye artırımı isteğini kabul etti. Buna göre sarı-kırmızılılar sermaye artırımından 1 milyar 728 milyon lira gelir elde edecek.

Trabzonspor'un ardından Galatasaray da Bankalar Birliği'nden çıkmaya hazırlanıyor.

Anlaşmadan çıkmak ve faiz yükünden kurtulmak isteyen Başkan Dursun Özbek, hedefini gerçekleştiriyor.

Sabah'ın haberine göre SPK, Galatasaray'ın sermaye artırımı talebini kabul etti.

Buna göre Galatasaray bu anlaşmadan 1 milyar 728 milyon lira gelir elde edecek.

Galatasaray söz konusu rakamı, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için harcayacak.

Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukçu'nun bu operasyonda önemli rol oynadığı ifade edildi.

Sabah Gazetesi

Etiketler Galatasaray dursun özbek Galatasaray bankalar birliği spk sermaye artırımı
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