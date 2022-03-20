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  5. Galatasaray'a ağır darbe! Gaziantep'te 3 golle 3 puandan oldu

Galatasaray'a ağır darbe! Gaziantep'te 3 golle 3 puandan oldu

Galatasaray'a ağır darbe! Gaziantep'te 3 golle 3 puandan oldu

Galatasaray, Gaziantep deplasmanından puansız ayrıldı. 1-0’lık üstünlüğünü koruyamayan sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup oldu.

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK’ye 1-0 öne geçtiği maçta 3-1 mağlup oldu.

34’te Bafetimbi Gomis ile öne geçen Cimbom, 45+4’te Djilobodji’nin golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-1’lik skorla girdi.

İkinci yarıda 71’de penaltıdan Maxim ile öne geçen ev sahibi Gaziantep FK, 81’de bu kez Maxim’in asistinde Figueiredo ile bir gol daha bularak maçın skorunu belirledi.

Deplasmanda en son Göztepe’yi mağlup eden ve ardından Konyaspor’a mağlup olan Galatasaray, kötü giden sezonda bir deplasman mağlubiyeti daha aldı.

Gaziantep FK 3-1’le geçtiği Galatasaray’a puan sıralamasında üste çıkma fırsatını vermedi. 40 puana ulaşan Gaziantep 12. sıraya yükselirken 38 puanda kalan Galatasaray 15. sırada kaldı.

Ligde milli aranın ardından Galatasaray sahasında Karagümrük’ü ağırlayacak, Gaziantep FK ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

 

 

Etiketler Galatasaray Gaziantepspor galatasaray gaziantepspor süper lig
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