Galatasaray'a Başakşehir darbesi! Aslan'ın kalesi yıkıldı!

Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında 19 puanlı iki ekip Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Sahasında bileği bükülmeyen Galatasaray, son 9 maçta yenilmeyen Medipol Başakşehir'i konuk etti.

İki takım da maça kontrollü başlarken; daha etkili taraf Galatasaray oldu. Sarı Kırmızılılar, 3. dakikada Babel sarı kart görüp Trabzonspor karşısında cezalı duruma düşmesine karşın, Başakşehir kalesinde etkili olmaya çalıştı. Ona Adem Büyük ve Ömer Bayram eşlik etti. Medipol Başakşehir ise ani ataklarla sonuca gitmek istedi. Maçın ilk tehlikeli atağını da Başakşehir, 22. dakikada Crivelli ile yakaladı. 34 ve 40. dakikalarda Mert Günok tehlikeli pozisyonlarda gol izni vermedi.

2. yarıya Galatasaray etkili başlarken, 49. dakikada Feghouli'nin altıpas sağ ön çizgisi yakınından vuruşunda, kaleci Mert Günok bir kez daha kalesinde devleşti.

78. dakikada sahneye Frendik Gulbrandsen çıktı. İrfan Can Kahveci'nin asistinde Muslera'nın yokluğunda kaleyi koruyan Ahmet Kocuk'u mağlup eden Norveçli, Medipol Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Medipol Başakşehir karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray, 19 puanda kalırken; üstüste 10. maçını da kaybetmeyen Medipol Başakşehir puanını 22'ye çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

GALATASARAY'DAN ZORUNLU ROTASYON

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

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Galatasaray'ın ligin 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 yendiği maçta görev alan oyunculardan Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Florin Andone sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemedi.

Teknik direktör Fatih Terim, turuncu-lacivertli takımla oynanan müsabakada bu futbolcuların yerlerine Okan Kocuk, Ryan Donk ve Ryan Babel'i görevlendirdi.

Galatasaray müsabakaya Okan Kocuk, Donk, Ahmet Çalık, Marcao, Mariano Filho, Sofiane Feghouli, Mario Lemina, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Babel, Adem Büyük ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi ve Emre Mor oturdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

22.' Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Soldan uzun oynanan topa hareketlenen Visca, Emre Taşdemir ile girdiği mücadeleye rağmen ceza sahası içi sağ çaprazda meşin yuvarlağı indirdi. Penaltı noktası üzerine gelen topa Crivelli'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Okan Kocuk yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Galatasaray savunması pozisyonun devamında topu kornere gönderdi.

34.' Galatasaray'da sağ kanatta taç çizgisine yakın yerden kazanılan faul atışını Ömer Bayram kullandı. Bu futbolcunun kale önüne gönderdiği topa kimse müdahale edemedi. Meşin yuvarlağı son anda gören kaleci Mert Günok, gösterdiği refleksle topu çelmeyi başardı. Yaşanan tehlikede son olarak savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi.

40.' Hızlı gelişen sarı-kırmızılı takım atağında Mariano sağda Clichy'den sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Lemina'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine bekletmeden vurduğu topa ceza sahası içi sol çaprazdaki Adem Büyük de dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Mert Günok son anda uzanarak kornere çeldi.

Mücadelenin devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

2. YARI

49.' Mariano'nun sağdan altıpas sol ön çizgisi üzerine ortasına Feghouli gelişine vurdu. Kaleci Mert son anda soluna yattı ve topu kornere çeldi.

GOL: Gulbrandsen

78.' İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan cezasahası sol içine gönderdiği topla, defansın da hazırlıksız yakalanmasından faydalanan Gulbrandsen, bir anda kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Norveçli oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu.

Galatasaray: 0 - Medipol Başakşehir: 1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz

Galatasaray: Okan Kocuk, Donk, Ahmet Çalık, Marcao, Mariano, Feghouli (Dk. 74 Emre Mor), Lemina, Ömer Bayram, Emre Taşdemir (Dk. 86 Nagatomo), Babel, Adem Büyük (Dk. 86 Belhanda)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir (Dk. 60 Gulbrandsen), Azubuike (Dk. 73 Berkay Özcan), Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Arda Turan), Crivelli

Gol: Dk. 78 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 3 Babel, Dk. 39 Adem Büyük, Dk. 90+1 Lemina (Galatasaray), Dk. 37 İrfan Can Kahveci, Dk. 39 Mahmut Tekdemir, Dk. 47 Caiçara (Medipol Başakşehir)

